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T.C. ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2025/151

Karar No : 2026/337

Davacı Yeter Aydın Sipahi vekili tarafından davalı , Kor-pit Ambalaj Nakliyat Gıda Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan şirketin feshi davasında,Antalya Ticaret Sicilinin 80615 sicil numarasında kayıtlı Kor-Pit Ambalaj Nakliyat Gıda Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Feshine, Şirkete mali müşavir Zülküf Demir'in tasfiye memuru olarak atanmasına, 116,60TL harcın davalıdan tahsiline dair 27/03/2026 tarihli kararın davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra iki haftalık süre içinde istinaf süresinin başlayacağı hususu davalı Kor-pit Ambalaj Nakliyat Gıda Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ilanen tebliğ olunur.24/07/2026

Basın No: ILN02568863 #ilan.gov.tr