T.C. ANKARA BATI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO : 2025/204 Esas
KARAR NO : 2026/243
Sanık : SADIG SALMANOV- Ilgar ve Elnura oğlu 10/06/2006 Azerbeycan D.lu
Suç Tarihi : 21/08/2024
Karar Tarihi : 12/03/2026
Kanun Maddeleri : CMK.nun 223/2-a.maddesi
Verilen Ceza : Beraat
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın ve katılan vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur. 30/09/2026
Basın No: ILN02568661 #ilan.gov.tr