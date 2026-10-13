T.C. ANKARA BATI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2025/204 Esas

KARAR NO : 2026/243

Sanık : SADIG SALMANOV- Ilgar ve Elnura oğlu 10/06/2006 Azerbeycan D.lu

Suç Tarihi : 21/08/2024

Karar Tarihi : 12/03/2026

Kanun Maddeleri : CMK.nun 223/2-a.maddesi

Verilen Ceza : Beraat

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın ve katılan vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur. 30/09/2026

Basın No: ILN02568661 #ilan.gov.tr