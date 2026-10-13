T.C. ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/211 Esas 18.09.2026

Konu :tapusuz taşınmaz ilan hk.

İLAN

Davacı , HÜSEYİN UÇAR ile Davalı , HAYDAR ARARA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle;

Adıyaman İli Çelikhan İlçesi Pınarbaşı Beldesi Cami Mahallesi Keventepe Mevkii 192 ada 116 parsel civarında bulunan taşınmazın tapuda adına kayıt ve tescili için HÜSEYİN UÇAR- 21277107568 Hasan ve İsey oğlu, 03/07/1944 doğumlu, şahıs tarafından Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 2026/211 Esas sayılı dava dosyası ile tescil davası açıldığı ilan olunur.

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