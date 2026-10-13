İLAN

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Ilimiz Cevatpaşa Mahallesi, 589 Ada, 57 Parselde kayıtlı 288,17 m² alana sahip arsanın üzerinde mevcut imar durumuna uygun olarak "4 Kat Konut Alanı"nın projelendirilmesi, üretilen projeye uygun olarak "4 Kat Konut Alanı" inşaatının Kat Karşılığı inşaatının yapılması işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

Madde 2- İhale 11.11.2026, Çarşamba günü Saat 14:00'da Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu/ÇANAKKALE adresinde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- İşin Tahmini bedeli 31.861.626,30 TL'dir.

Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin % 3'ü olan 955.848,79 TL'dir.

İhale dosya bedeli 50.000,00 TL'dir.

Madde 4- İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını 11.11.2026 İhale günü en geç saat 12.00'ye kadar Vakıflar Bankası Çanakkale Truva Şubesi TR 18 0001 5001 5800 7306 6770 05 nolu hesap numarasına yatırmaları ya da bankalardan birinden bu bedel kadar süresiz banka teminat mektubunu (Banka Teyit Yazısı ile birlikte) teslim etmeleri gerekmektedir. Üzerine ihale kalmayanlara yazılı taleplerine istinaden geçici teminat bedeli geri verilir.

Geçici teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

Madde 5-İstekliler söz konusu ihale şartnamelerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görebilirler.

Madde 6-İHALE TEKLİF ŞARTLARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Cevatpaşa Mahallesi, 589 Ada, 57 Parselde kayıtlı 288,17 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, imar durumu ve ölçü krokisine uygun olarak teknik şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlanacak avan projesi esas alınarak teklif verilecektir.

İstekliler tekliflerini hazırlarken taşınmazın mevcut durumunu, imar koşullarını, teknik şartnameyi ve ihale dökümanında belirtilen diğer hususları dikkate almakla yükümlüdür.

Madde 7-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 11.11.2026 tarihinde saat 12:00'a kadar Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nce bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Teklif dosyası, Çanakkale Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

1.İÇ ZARF

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf aşağıda istenilen diğer belgelerle birlikte 2.bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile birlikte açık adresi ve iletişim numarası yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birinin uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.

2.DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

A-GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Nüfus Cüzdan Sureti

2-Kanuni ikametgâh belgesi

B-TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu idareden veya odasından ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2-İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeler veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

3-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklif vermeye yetkili olan kişilerin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri

4-Dernek veya vakıf ise, ihaleye katılmaya ve yetkilendirilmeye dair alınmış yönetim kurulu kararı

C-ORTAK BELGELER:

1-İç zarf

2-Vekâleten iştirak ediliyor ise vekâleten iştirak edenin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri

3-İlanda yazılı olan geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya bankalardan birinden alınmış süresiz teminat mektubu(Banka Teyit Yazısı ile birlikte)

4-Belediyemize borcu olmadığına dair Çanakkale Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nden alınacak borcu yoktur belgesi

5-İdari ve Teknik Şartnamenin her bir sayfasının istekli tarafından imzalanarak okunup kabul edildiğini belirterek imzalanması

6-İhale Şartname bedeli olan 50.000,00 TL Tutarındaki makbuz

7-İhale tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar tanzim edilmiş, isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazı aslının idareye ibraz edilmesi.

8- İhale tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar tanzim edilmiş, isteklinin vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı veya Vergi Dairelerinden alınan yazı aslının idareye ibraz edilmesi.

D-ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:

1-Bu ihale için uygun olarak düzenlenmiş noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslarına göre temin edecekleri belgeler.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02568435 #ilan.gov.tr