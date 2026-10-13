ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/149 Esas

KARAR NO : 2026/73

KARAR İLANI

DAVACI: BİRGÜL KARAÇAY - 18485891396

HÜKÜM :

(Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;)

1-Davanın, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 150/5'inci maddesi uyarınca AÇILMAMIŞ SAYILMASINA ve kaydın bu şekilde KAPATILMASINA

2-492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca karar tarihi itibariyle tahsili gerekli olan 732,00 TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 1.099,40 TL'nin mahsubu ile arta kalan 367,40 TL'nin talep halinde davacıya İADESİNE, dosya üzerinden karar verilmiştir olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/09/2026

Basın No: ILN02568447 #ilan.gov.tr