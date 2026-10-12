T.C. BATMAN 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.53443817-2025/393-Ceza Dava Dosyası

Konu : Gerekçeli Kararın İlanen Tebliği

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 27/05/2025 tarih ve 2024/17212 soruşturma 2025/1047 İddianame no sayılı dosyası üzerinden ile Sanık Hakan KÖSE hakkında mahkememize açılan kamu davası üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda verilen 19/06/2026 tarih 2025/393 esas ve 2026/370 sayılı gerekçeli kararı tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden Sanığa ilanen tebliğ yapılmasına dair karar verilmiştir

Dosya üzerinden verilen Mahkumiyet Kararına iş bu ilanın yayınlanmasından 10 gün sonraki süreden sonra Kasım ve Emine oğlu, 28/12/1998 BEYOĞLU doğumlu Hakan KÖSE (41719262***) tarafından 2 hafta süre içerisinde Mahkememize vereceği dilekçe yada bulunduğu yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize göndereceği dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine istinaf başvurusunda bulunabileceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 01/10/2026

Basın No: ILN02567706 #ilan.gov.tr