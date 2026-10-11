Örnek No:55*

T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2026/3708 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3708 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu tamamı borçlu adına kayıtlı Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Yahyalar Mahallesi, 75 ada, 8 parsel 266,16 m2 yüzöçümlü, ana niteliği bahçeli ahşap kargir ev olan taşınmaz,

Adresi : Yağcılar Mahallesi 1422 Sokak No:12 Adapazarı/ SAKARYA

Yüzölçümü : 266,16 m2

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 6.979.680,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 10:08

05/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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