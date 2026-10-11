Örnek No:55*

T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ

2026/1419 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1419 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:Değer tespitine konu Aksaray ili Sultanhanı İlçesinde bulunan 170 ada 8 nolu parsel 911,72 m² olup Tapu Müdürlüğünün tapu kayıtlarına göre taşınmaz arsa vasfında olup taşınmaz parsel üzerinde mandıra ile muhtelif ağaçlar bulunmaktadır. Tapu Müdürlüğünün tapu kayıtlarına göre taşınmazın tam hissesi 04.06.2001 tarih ve 1613 yevmiye ile borçlu adına kayıtlıdırTaşınmaz parsel üzerindeki yapılarını değerinin 341.250,00 TL.sı, ağaçların değerinin 2.800,00TL'sı ve arsa değerinin 2.735.160,00TL.sı olmak üzere Sultanhanı İlçesinde bulunan 170 ada 8 nolu parsel ile birlikte üzerinde bulunan yapı ve ağaçların toplam değerinin 3.079.210,00TL.sı olabileceği hesaplanmıştır.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Sultanhanı İlçe, SULTANHANI Mahalle/Köy, 170 Ada, 8 Parsel, Aksaray ili Sultanhanı İlçes ...

Adresi : Aksaray İli Sultanhanı İlçesiSultanhanı Köyü Güney Sokak Ve Karatay Sokağa Cepheli,Ankara -Konya Yolunun Sağ Tarafında Kara Yoluna 200Metre Mesafededir. Sultanhanı / AKSARAY

Yüzölçümü : 911,72 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı imar durumuna göreKonut sahasında ayrık nizaminşaattarzında 3kata müsaadeli olup 10 mlik ve 17 m lik imaryollarına cepheliköşe parsel konumdadır.

Kıymeti : 3.079.210,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2027 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2027 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 10:01

İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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