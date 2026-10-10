Örnek No:55*

T.C. VAN 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 530 m2 arsa içerisinde satılık bahçeli 4 katlı betonarme ev,

Adresi : Van İli İpekyolu İlçesi Cevdetpaşa Mahallesi 765 Ada 18 Parsel İpekyolu / VAN

Yüzölçümü : 530,00 m2

Arsa Payı : TAM

İmar Durumu : Van İl, İpekyolu İlçe, CEVDETPAŞA Mahalle/Köy, 765 Ada, 18 Parsel, Taşınmaz Van İli İpekyolu İlçesi Cevdetpaşa mahallesi 765 ada 18 parselde olup arsa 530 m2'dir. Davaya konu edilen taşınmaz üzerinde 1 adet bodrum+zemin+2 normal kat olmak üzere toplam 4 katlı betonarmeden yapılmış bina bulunmaktadır. Yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı sınıflarından 3A grubunda, yapı birim maliyetleri 17.100 TL/m2 dir. 4 katlı binanın oturum alanı ise 195 m2 olarak ölçülmüştür. Binanın dışı sıvalı ve boyalı olup, binanın üzerinde ahşap çatı üzeri sac örtü bulunmaktadır. Bodrum katı ortak alanlar için kullanılan binanın üst katların her birinde 1 er adet 3+1 mimaride daire bulunmaktadır. Zeminler laminat parke, ıslak mahaller fayans kaplıdır. İç duvarlar sıva üzeri plastik boyalıdır. Parselin şekli dikdörtgene benzer bir geometride olup, topoğrafik yapısı düzdür. Yapılaşmaya müsait arsanın yola yaklaşık 70 m2 terkini olduğu tarafımızca yapılan tahmini ölçümde tespit edilmiştir. Parsel üzerinde çeşitli tür ve sayıda meyve ağacı bulunduğu görülmüştür. 765/18 nolu parsel üzerinde toplam 17 adet meyve ağacı bulunmaktadır. Toplam maktu ağaç bedeli 93.677,70 TL olarak hesaplanmıştır. Ortalama Emsal Birim Fiyat Tespiti = (Emsal1+Emsal2+Emsal3+Emsal4+Emsal5+Emsal6))/6 x %(100-10) Pazarlık Payı = (11.000 TL/m2 + 13.475 TL/m2 + 13.095 TL/m2 + 13.095 TL/m2 + 11.170 TL/m2 + 13.718 TL/m2)/6 x %(100-10) = 11.332,95 TL/m2 arsa için ortalama emsal birim fiyatı olarak tespit edilmiştir. SONUÇ VE KANAAT Dava konusu taşınmaz üzerinde incelemeler yapılarak, dosya içerisinde yer alan bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir. Emsal mukayesesi sureti ile dava konusu taşınmazın birim alan değeri hesaplanmıştır. Buna göre dava konusu taşınmazın güncel değeri aşağıdaki gibi verilmiştir. Arsa değeri hesaplanırken kamusal alan olması nedeni ile yola terk miktarı yani 70 m2 lik kısım parsel alanından çıkarılıp değer verilmiştir.4 katlı binanın değeri = 195 m2 x 4 kat x 17.100 TL/m2 x %(100-25) = 10.003.500,00 TL Arsanın Değeri = 11.332,95 TL/m2 x (530,00 m2 ? 70 m2) = 5.213.157,00 TL Ağaçların Değeri = 93.677,70 TL TOPLAM TAŞINMAZ DEĞERİ = 15.310.334,70 TL olarak hesaplanmıştır.

Kıymeti : 15.310.334,70 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02567756 #ilan.gov.tr