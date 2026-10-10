Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KAYABAŞI MAHALLESİ 1003 ADA 11 PARSEL SAYILI B1-60 BLOK 4. NORMAL KAT 20 NOLUMESKEN; 20 no.lu bağımsız bölüm mesken, B1-60 Blok binanın 4. Normal katında, Net:64 m² (Brüt:74 m²) alanda, salon, 2 oda, mutfak, antre, koridor, banyo, balkon hacimlerinden ibarettir. Taşınmaz, 2+1 niteliklidir. Bina giriş cephesi, binanın ön cephesi olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, bina nın arka cephesinden, kuzeye, binanın sol yan cephesinden, batıya olmak üzere çift cephelidir.B1-60 Blok binanın dış cep hesi standart cephe boyalıdır. Bina girişinde camlı alüminyum profilli ana giriş kapısı ve devamında camlı çelik kapımevcuttur. Bloğun giriş sahanlığı ve kat sahanlıklarının yer döşemesi ile merdiven basamakları mermer kaplıdır. B1-60 Blok binada asansör bulunmaktadır. Meskeninsalon ve odaların zemin döşemesi laminant parke kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Antre ve koridorun zemini seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Banyo-wc 'nin zemini ve duvarları seramik kaplı olup klozet, duşakabin ve banyo lavabo vardır.Mutfak zemini seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı olup mutfakta sabit tezgah ve eviye ile tezgah altı ve üstü mutfak dolapları bulunmaktadır. Balkonun zemini seramik kaplı olup cam balkonu vardır. Dairenin pencereleripvc imalat ve ısıcamlı, iç kapıları panel kapı olup dış kapısı çelik kapıdır. Isıtma sistemi kombi-doğalgazdır. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı yaklaşık 17 yıl civarındadır. Yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Konu taşınmazın yakınında Kayaşehir Bulvarı, Rabia Caddesi ve Ulubatlı Hasan Cadddesi bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde Toki Kayaşehir Mevlana İlkokulu, Kayaşehir Kapalı Pazarı ve Kayaşehir Polis Merkezi yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge konut siteleri ağırlıklıdır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Taşınmazın Son İmar Durumu : İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Kayabaşı mah., 1003 ada 11 parsel, bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli 15/08/2016 t.t.'li "Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı" ile 16/11/2020 t.t.'li "Kayabaşı Gecekondu Önleme Bölgesinde Kat Yüksekliklerinin Belirlenmesine Yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği" kapsamında; Konut Alanı'nda, E:0.75 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.

Adresi : Kayabaşı Mah. Şehit Semih Balaban Caddesi Zümrüt Sitesi B1-60 Blok No:2D Daire 20Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 24.181,20 m2

Arsa Payı : 85/18020

Kıymeti : 6.550.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Satışa arz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:26

06/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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