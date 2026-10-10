T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/774 Esas

KARAR NO : 2026/299

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/05/2026 tarihli ilamı ile 228/1 maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS, 25000 TL ADLİ PARA, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan Recep ve Hediye oğlu, 01/01/1971 doğumlu, ALİ PEHLİVAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.10.2026

Basın No: ILN02567378 #ilan.gov.tr