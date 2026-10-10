T.C. BURSA 11. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/776 Esas 09.10.2026

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Bursa 11. Aile Mahkemesinin 2025/776 Esas sayılı dosyasında,

Davacı ŞEHİD SAKKAL ile Davalı BASİL DAKMAK arasında mahkememizde görülmekte olan Çekişmeli Boşanma davasında;

9*****8 Yabancı kimlik numaralı davalı BASİL DAKMAK'ın adresi meçhulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden Şehid Sakkal tarafından Basil Dakmak aleyhine açılan boşanma davasında, davalıya duruşma gününün ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, davalı BASİL DAKMAK'ya, duruşmanın atılı bulunduğu 18/03/2027 günü ve saat 09.30'da duruşma yapılacağı, "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği" hususları ile davalıya duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02567661 #ilan.gov.tr