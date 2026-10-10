Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/993 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/993 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 2438 Ada 7 Parselde Kayıtlı, 350/5536 Arsa Paylı, 168,00 M2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain B Blok 2. Kat 4 Numaralı Bağımsız Bölümlü Daire Nitelikli Taşınmazın 3/16 HİSSESİ Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; müdürlüğümüz dosyasında mevcut olan 02.02.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı bina, 168,00 m² alanlı 2438 ada 7 nolu parsel üzerine betonarme karkas yapı tarzında, bitişik yapı nizamında, tek kütle formunda A ve B Blok olmak üzere 2 blok olarak projelendirilmiştir. B Blok, parselin güneydoğusunda yer almakta olup 2 bodrum+ zemin + 3 normal katllı olarak projelendirilmiştir. Kat irtifakına esas mimari projesine göre bloğun 2. Bodrum katında sığınak ve kömürlükler, 1. Bodrum katında 1 adet daire ve kömürlükler, zemin ve normal katların her birinde 1' er adet daire olmak üzere binada toplam 5 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binaya giriş zemin kattan demir kapı ile sağlanmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede binaya çatı katı inşa edildiği tespit edilmiştir. Binanın dış cephesi sıva üzeri mozaik taş kaplı olup, giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenleri mermer döşeli, duvarlar plastik boyalıdır. Binadaasansör bulunmamaktadır. B Blok, 2. kat, 4 nolu Daire ; B Blok, 2. kat, 4 nolu Daire,katta tek taşınmaz olarak yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesinde net50 m²+ 3 m² balkon, brüt 60 m² alanlı olupsalon, 2 adet oda, mutfak, banyo, wc, hol, antre ve 2 balkon bölümlüdür. Mahallinde yapılan incelemede 2 m2 dış cephe büyümesi yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan büyümeyle taşınmaz mahallinde brüt 62m² alanlı olmuştur. Ayrıca taşınmazın bodrum katta brüt 3 m² alanlı eklenti kömürlük hacmi bulunmaktadır.Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları ahşap kapı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve odalarının zeminleri laminat parke, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar, mermer tezgah mevcuttur. Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplı olup banyoda duş yeri, duşakabin, dolaplı lavabo ve klozet mevcuttur. Isınması doğalgaz kombili sistem ile sağlanan taşınmazın tüm bölümlerinde panel radyatör bulunmaktadır." denilmektedir.

Son İmar Durumu: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce tanzim ve tasdik edilmiş olan 13.01.2026 tarih E-32042687-641.03.03-2596sayılı yazısında "2438 ada 7 parsel; 06/12/2007 tt. Zeytinburnu Uygulama İmar Planında "Yerleşik Meskun Alan" (Konut Alanı) lejantında kalmakta olup, bitişik nizam hmax:12.50 metredir. 14.06.2024 tt. Kentsel Dönüşüm Plan Notu uygulamada esastır. 2438 ada 7 parsele ait imar arşiv dosyasında ve dijital arşiv kayıtlarında yapılan tetkiklerde B Bloğun 31.08.1994 tarih 994/6210 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır. " denmektedir. Taşınmazın kat, konum tespitinde Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'nden temin edilmiş olan 06.06.1995 tarih 94/6210 sayılı kat irtifakına esas mimari projesinden faydalanılmıştır.

KIYMETİ : 665.625,00 TL

KDV ORANI : %1

KAYDINDAKİ ŞERHLER: Beyan: Yönetim Planı: 07/09/1995

Beyan: Hisse üzerinde Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 30/03/2017 tarih ve 2016/928 Esas sayılı mahkeme müzekkeresi numaralı dosyasında davalıdır. 10/04/2017 tesis tarihli ve 4292 yevmiye nolu

Eklenti : Kömürlük, EKİ: 4 Nolu Kömürlük (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 13:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 13:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:49

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 2438 Ada 7 Parselde Kayıtlı, 379/5536 Arsa Paylı, 168,00 M2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain B Blok 3. Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölümlü Daire Nitelikli Taşınmazın 3/16 HİSSESİ Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; müdürlüğümüz dosyasında mevcut olan 02.02.2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı bina, 168,00 m² alanlı 2438 ada 7 nolu parsel üzerine betonarme karkas yapı tarzında, bitişik yapı nizamında, tek kütle formunda A ve Blok olmak üzere 2 blok olarak projelendirilmiştir. B Blok parselin güneydoğusunda yer almakta olup 2 bodrum+ zemin + 3 normal katllı olarak projelendirilmiştir. Kat irtifakına esas mimari projesine göre binanın 2. Bodrum katında sığınak ve kömürlükler, 1. Bodrum katında 1 adet daire ve kömürlükler, zemin ve normal katların her birinde 1' er adet daire olmak üzere binada toplam 5 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binaya giriş zemin kattan camlı demir kapı ile sağlanmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede binaya çatı katı inşa edildiği tespit edilmiştir. Binanın dış cephesi sıva üzeri mozaik taş kaplı olup, giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenleri mermer döşeli, duvarlar plastik boyalıdır. Binadaasansör bulunmamaktadır. B Blok 3. kat, 5 nolu Daire ; B Blok, 3. kat, 5 nolu Daire, katta tek taşınmaz olarak yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesinde net50 m²+ 3 m² balkon, brüt 60 m² alanlı olup projesinde salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, wc, hol, antre ve 2 balkon bölümlüdür. Mahallinde yapılan incelemede 2 m2 dış cephe büyümesi yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan büyümeyle taşınmaz mahallinde brüt 62m² alanlı olmuştur.Ayrıca taşınmazın bodrum katta brüt 2 m² alanlı eklenti kömürlük hacmi bulunmaktadır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları ahşap panel kapı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve odalarının zeminleri parke, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta ahşap dolaplar, mermer tezgah mevcuttur. Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplı olup banyoda duş yeri, duşakabin, dolaplı lavabo ve klozet mevcuttur. Isınması doğalgaz kombili sistem ile sağlanan taşınmazın tüm bölümlerinde panel radyatör bulunmaktadır." denilmektedir.

Son İmar Durumu: Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce tanzim ve tasdik edilmiş olan 13.01.2026 tarih E-32042687-641.03.03-2596sayılı yazısında "2438 ada 7 parsel; 06/12/2007 tt. Zeytinburnu Uygulama İmar Planında "Yerleşik Meskun Alan" (Konut Alanı) lejantında kalmakta olup, bitişik nizam hmax:12.50 metredir. 14.06.2024 tt. Kentsel Dönüşüm Plan Notu uygulamada esastır. 2438 ada 7 parsele ait imar arşiv dosyasında ve dijital arşiv kayıtlarında yapılan tetkiklerde B Bloğun 31.08.1994 tarih 994/6210 sayılı yapı ruhsatı bulunmaktadır. " denmektedir. Taşınmazın kat, konum tespitinde Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'nden temin edilmiş olan 06.06.1995 tarih 94/6210 sayılı kat irtifakına esas mimari projesinden faydalanılmıştır.

KIYMETİ : 684.375,00 TL

KDV ORANI : %1

KAYDINDAKİ ŞERHLER: Beyan: Yönetim Planı: 07/09/1995

Eklenti : Kömürlük, EKİ: 5 Nolu Kömürlük (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:57

28/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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