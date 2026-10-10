İ L A N

T.C. ANKARA 27. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/617 Esas

DAVALI : Meryem GÖKTEKİN

Hamdi kızı, 17/06/1982 doğumlu davalı Meryem GÖKTEKİN, Davacı Murat GÖKTEKİN tarafından açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında; gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

"1-DAVANIN KABULÜ ile: Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi Güveçci Mahallesi/Köyü Cilt No:64 Hane No:18 'de nüfusa kayıtlı, 25798022072 T.C. Kimlik numaralı Musa ve Nazmiye 'den olma 19/10/1977 doğumlu davacı MURAT GÖKTEKİN ile aynı yerde nüfusa kayıtlı, Hamdi ve DİLAN'dan olma 17/06/1982 doğumlu, 45625096052 T.C. Kimlik numaralı davalı MERYEM GÖKTEKİN hakkında Fransa Cumhuriyeti Lyon 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Davaları 4'üncü Daire Hakimliği'nin 04/01/2017 tarihli ve 12/ 08027 2eme Ch.Cab.4 Esas ile 17/6 Karar numaralı 29/11/2022 tarihinde kesinleşen boşanma kararının TANINMASINA,

2-Alınması gerekli 732,00 TL karar ilam harcından peşin olarak alınan 427,60 TL'nin mahsubu ile

bakiye 304,40 TL'nin davacı taraftan tahsili ile hazineye irat kaydına

3-Davacı tarafından yapılan 855,20 TL harç, 11,467.00 TL yargılama gideri ve ilanen tebliğ masrafının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanıp takdir edilen 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-HMK. 333. maddesi uyarınca artan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

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