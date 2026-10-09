Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/69 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/69 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, KÜPLÜCE Mahalle/Köy, 747 Ada, 73 Parsel, Dava konusu taşınmaz Beylerbeyi Mahallesi, Beyçayırı Çıkmazı Sokak, No: 27 adresinde kayıtlıdır. Taşınmaz dikdörtgene yakın formda, eğimli arazide 799,50 m2 arsa üzerinde, bodrum, zemin, 2 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Tapu kayıtları incelendiğinde taşınmazın 1988 yılında tarihi eser olarak tescil edildiği görülmüştür. Keşif günü 2., 1. Normal ve zemin katlar içerden görülmüş bodrum kat görülememiştir. 2., 1. Normal ve zemin kat alanları yerinde ölçülmüş olup bodrum kat ölçüsü dışardan alınmıştır. Her katta tek daire bulunmaktadır. Bodrum kat 138,00 m2, zemin kat 138,00 m2, 1. Normal kat 143,00 m2, 2. Normal kat 163,00 m2 toplam 582,00 m2 alanlı olarak ölçülmüştür. Bina merdivenleri mermer, korkuluklar ahşap küpeşte olup asansör bulunmamaktadır. Dairelerin her biri 4 oda, salon, mutfak, banyo, wc, 2 balkon, 2 kiler bölümlüdür. Zemin katta balkon bölümleri bulunmamaktadır. Dairelerin girişleri mermer kaplama, duvarla ahşap, salon ve odalar masif parke, ıslak hacimler seramik kaplamadır. Banyolarda ayaklı lavabo, klozet ve duşa kabin bulunmaktadır. Dairelerin pencere, iç ve dış kapıları ahşap doğramadır. Daireler bakımlı ve oturulabilir niteliktedir. Zemin, | ve 2. Kattan özellikle salon ve yanındaki odalardan geniş deniz manzarası mevcut olup açık otopark alanı bulunmaktadır.

Adresi : İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Beylerbeyi Mah. Beyçayırı Çıkmazı Sok. No: 27Üsküdar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 799,50 m2

İmar Durumu :İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'nün 29/08/2025 tarihli cevap yazısında; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Küplüce Mahallesi, 747 ada 73 parsel sayılı yerin, 22/07/1983 onanlı, 1/1000 ölçekli, Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında; "Konut Alanında" kalmakta olup, planda tescilli II. Grup korunması gerekli kültür varlığı mevcut olduğu, Kültür ve Tabiat Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları doğrultusunda, ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca karar alınarak uygulama yapılacağı, onaylı planda işli ve yerinde mevcut olan, yıkılmış ve yıkılarak yapılmasında sakınca olmadığına dair Kurulca karar alınan taşınmaz kültür varlığı uygulamalarda, restore edilen binanın kontur, gabari, ve kat adedini değiştirmemek, lokanta, kahvehane gibi kamuya açık kullanımlar dışında bağımsız bölüm artışı yapmamak kaydı ile uygulama yapılacaktır. Ancak bağımsız bölüm sayısı için bu plan notu hükmünün onayından önce Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler esas alınarak uygulama yapılacağı, diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacağı, planda öngörülenin dışında ayrıca ifraz yapılarak yeni yapı parseli oluşturulamayacağı, belirtilmiştir.

Kıymeti : 200.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 2. GRUP ESKİ ESER ŞERHİ. 03/02/1988 TARİH YEV:438ŞERHİ BULUNMAKTADIR. KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN CEVAP YAZISINDA " Ancak söz konusu taşınmazın hazineye ve diğer kamu kurum ve

kuruluşlarına ait olmayıp özel mülkiyette olduğu anlaşıldığından özel mülkiyette bulunan taşınmazlarla ilgili satış, kiralama vb. konularda 2863 sayılı Yasa kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığı hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. Gereğini bilgilerinize rica ederim. " ŞEKLİNDE CEVAP VERİLMİŞTİR. (TAP KAYDINDAKİ GİBİDİR.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2027 - 10:28

01/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02566471 #ilan.gov.tr