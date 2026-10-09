T.C. İSTANBUL ANADOLU 20. İCRA DAİRESİ

2026/10424 ESAS

İLAN METNİ

Alacaklı UFUK AKMAN (51316200424 TC Numaralı) tarafından borçlu ADİL ADALET HACIÖMEROĞLU (66973159916 TC Nolu) aleyhine 08/06/2026 tarihinde 35.000,00 TL asıl alacak miktarlı örnek 7* ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Borçlunun bilinen tüm adreslerine çıkarılan icra emirlerinin tebliğ edilmediği ,adres araştırmalarından sonuç alınmadığı ve adresi meçhul olduğundan ADİL ADALET HACIÖMEROĞLU'na 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28,29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ödeme icra emrinin tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir. İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız, (teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapis ile tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği ihtar olunur.

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