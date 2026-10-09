İ L A N

T.C. ELAZIĞ 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2026/24 Esas

Davalı, İbrahim ÇELİKEL (254******450- Mürtaza ve Sabriye oğlu, 1*/0*/19*6 d.lu) adresi meçhul olduğundan, davacı vekilinin 15/01/2026 tarihli dava dilekçesinde " Fazlaya ilişkin talep, dava ve ıslah haklarımız saklı kalmak kaydıyla;1-Tarafların boşanmalarına karar verilmesini, 2-çiftin müşterek çocukları 11435142326 tc kimlik numaralı meryem çelikel'in velayetinin davacı anneye verilmesini, 3-yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini, saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz." ve Mahkememizin 16/01/2026 tarihli tensip zaptı ile " 1-mahkememize sunulan dava dilekçesinin, HMK'nın 119. maddesinde belirtilen zorunlu unsurları taşıdığı anlaşılmakla, dava dilekçesinin kabulüne, 2-davanın yazılı yargılama usulüne tâbi olduğu hususunun tespitine, 3-23/06/2017 gün ve 30105 sayılı resmi gazete'de yayımlanan soruşturma, kovuşturma veya yargılama hedef sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında davanın, adil yargılama süresi içinde sonuçlandırılması gerekmekle, işbu yargılamada hedef sürenin 300 gün olduğunun tensiben ihtarına,(Anılan yönetmeliğin 7/5 maddesi uyarınca "Belirtilen sürede yargılamanın sonuçlandırılması hedeflenmekte olup bu hedefin gerçekleşmesinde tarafların ve avukatların katkı ve destiği büyük önem arz etmedir. Taraflardan kaynaklanan sebeplerle meydana gelen geçikmelerin hedef süresin hesabında dikkate alındığı da gözönünde bulundurularak, bu hususlara hassasiyet gösterilmesi rica olunur.") 4-Dava dilekçesinin HMK 122. madde uyarınca davalı tarafı tebliğine, tebligat zarfı üzerine "tebliğden itibaren iki hafta içerisinde HMK 129. maddedeki unsurları taşıyan cevap dilekçesinin verileceği, aksi halde HMK 128. maddeye göre davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, bunun yanında HMK 129/2 yollamasıyla 121. maddeye göre, cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin mahkeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması, masrafın gider avasından karşılanmasına, 5- Cevap dilekçesinin verilmesi HMK. 130 maddede gösterilen eksikliklerin bulunması halinde, bu eksikliklerin bir hafta içerisinde giderilmesi gerektiği ve aksi halde cevap dilekçesinin verilmemiş sayılacağının davalı tarafa tebliğine, masrafın yatırılmış ise delil avansından yatırılmamış ise gider avansından karşılanmasına, 6- Cevap dilekçesinin verilmesi halinde HMK 136. madde uyarınca davacıya tebliğine, tebligat zarfı üzerine, "tebliğden itibaren iki hafta içerisinde cevaba cevap dilekçesi verilebileceği, bunun yanında HMK 121. maddeye göre, dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan ve dava dilekçesiyle birlikte henüz sunulmamış olan belgelerin asıllarıyla birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması" hususunun şerh edilmesine, masrafın yatırılmış ise delil avasından, yatırılmamış ise gider avasından karşılanmasına, 7-Cevaba cevap dilekçesi verilmesi halinde HMK 136. madde uyarınca davalı tarafa tebliğine, tebligat zarfı üzerine, "tebliğden itibaren iki hafta içerisinde ikinci cevap dilekçesi verilebileceği" hususunun şerh edilmesine, masrafın gider avasından karşılanmasına, 8-Dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesinden sonra HMK 137. madde uyarınca ön inceleme yapılmasına, ön incelemenin HMK 114. maddedeki dava şartları ve HMK 116. maddedeki ilk itirazlar yönünden HMK 138. maddeye göre dosya üzerinden veya HMK 139. madde uyarınca duruşmalı olarak yapılmasına, ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verilmesi halinde bu hususun HMK 139. madde uyarınca taraflara tebliğine, tebligat zarfı üzerine "duruşma gün ve saatinin yazılarak, taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya davam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakat olmadan iddia ve savunmasını geneşlitebileceği" hususunun ihtar edilmesine, masrafın gider avasından karşılanmasına, 9-UYAP tan malvarlığına ilişkin mevcut tüm sorgulama ekranları kulanılarak dosya tarafları adlarına sorgulama yapılarak raporların çıktılarının dosyamız arasına alınmasına, 10-Davacının tedbir nafakası talebinin sosyal ekonomik durum araştırması yapıldıktan sonra değerlendirilmesine, 11-Davacının geçici velayet talebinin sosyal inceleme raporu alındıktan sonra değerlendirilmesine, 12-Davacı vekilinin adli yardım talebinin ara karar ile değerlendirilmesine, Dilekçelerin karşılıklı verilmesi safahatı tamamlandıktan sonra davanın ön inceleme safahatına geçilmesine, karar verildi." İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02566805 #ilan.gov.tr