T.C. EDİRNE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/81 Ort. Gid. Satış 28/09/2026

Konu : İlan hk.

İ L A N

Edirne İl, Havsa İlçe, TAHAL Köy, Çeşme Kırı Mevkii, 0 Ada, 582 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlı, 38.800,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 9.700.000,00.-TL bedelle satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:35

Tahir ve Tarı kızı, 01/07/1923 doğumlu, Fatma AKGÜL'ün tebligata yarar açık adresinin bulunamaması nedeniyle kıymet takdiri ve satış ilanını içerir tebligat yapılamamış olup satışa konu taşınmaz yönünden gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesine itiraz hakkınızın bulunduğu, aksi takdirde satışın yapılacağı, satışın gerçekleşmesi halinde payınıza düşecek paranın Türkiye Vakıflar Bankası A.O'nun Edirne Selimiye Şubesinde hesap açılarak yatırılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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