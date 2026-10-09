İLAN

KARAKOÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/857 Esas 18/08/2026

KARAR NO : 2015/386

Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-2942 SK.nun 10.maddesi uyarınca açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil konulu DAVANIN KABULÜ İLE;

2- Elazığ ili Karakoçan ilçesi Okçular köyü 112 ada 20 parsel sayılı taşınmazın KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN 78.052,64 TL OLARAK TESPİTİ ile taşınmazın tamamının HAZİNE ADINA TAPUYA TESCİLİNE, Lisans süresince DARANHES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. adına kullanım hakkı TESİSİNE

3-Tescile ilişkin karar kesin olmakla taşınmazın Hazine adına tescilinin sağlanması için Karakoçan Tapu Sicil Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,tapuya yazılacak müzekkereye fen bilirkişisi raporu eklenmesine

4-Acele kamulaştırma dosyasında tespit edilen kamulaştırma bedeli daha yüksek olduğundan ve davalılar adına ödenmesi için mahkememizin 2012/194 esas sayılı dosyasından T.C. Ziraat Bankası Karakoçan Şubesi'ne müzekkere yazıldığından dolayı tekrar kamulaştırma bedelinin davalılar adına ödenmesi için T.C. Ziraat Bankası Karakoçan Şubesi'ne müzekkere yazılmasına YER OLMADIĞINA

5-Acele Kamulaştırma bedeli ile Kamulaştırma bedelinin farkı olan 1.264,01 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda verilen karar, tescil hükmü bakımından kesin, bedel tespiti bakımından ise kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş, işbu karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davalı Zülfü ve Bedriye 'den olma, 01/01/1973 doğumlu 38680224430 T.C. Kimlik numaralı NURTEN SAVAŞ 'a bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediği ve yapılan tebligatların iade geldiği anlaşılmakla yukarıda hüküm kısmını içeren gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi 7201 Sayılı Yasa'nın 29.Maddesi gereği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

Basın No: ILN02566716 #ilan.gov.tr