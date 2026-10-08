T.C. ŞANLIURFA 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2026/88

Karar No: 2026/196 06.10.2026

İLAN

Muhammed ve Emine oğlu, 01/01/1998 Halep doğumlu, Sancaktar Mah. Akçakale Cad No:67 Haliliye/ ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye uyruklu Salih ABDULLAH sanık olduğu, Şanlıurfa 21. Asliye Ceza Mahkemesinin 05/03/2026 tarih, 2026/88 Esas, 2026/196 Karar sayılı kararı ile sanık Salih ABDULLAH hakkında Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan neticeden 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 5 yıl boyunca hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olup, sanık Salih ABDULLAH'ın adresine yapılan tebligat bila tebliğ olup mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip eden 2 hafta içerisinde usulüne uygun şekilde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği tebliğ olunur.

Basın No: ILN02564677 #ilan.gov.tr