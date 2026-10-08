T.C.
PATNOS
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
PATNOS
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas-Karar No: 2025/33 D.İş - 2025/46
Mahkememizin 2025/33 D.İş sayılı dosyasında;Ağrıili,Patnosilçesi,UzuncaMahallesi0ada148parsel sayılı taşınmaza ilişkin açılan acele kamulaştırma davasında, bilirkişi raporunda belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin34.039,14TLolarak tespitine, fen bilirkişi raporunda gösterilen1.195,96 m²daimi irtifak alanı ile633,91m² geçici irtifak alanına davacı idare tarafından acele el konulmasına, VakıfBank Patnos şubesine yatırılan bedelin işletilen neması ile birlikte talep halinde davalılara hisseleri oranında derhal ödenmesine karar verilmiştir.
İşbu 08.01.2026 tarihli ek kararın davalı Selahattin KAYA'ya ilanen tebliğ olunur.
Mahkememizin 2025/33 D.İş sayılı dosyasında;Ağrıili,Patnosilçesi,UzuncaMahallesi0ada148parsel sayılı taşınmaza ilişkin açılan acele kamulaştırma davasında, bilirkişi raporunda belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin34.039,14TLolarak tespitine, fen bilirkişi raporunda gösterilen1.195,96 m²daimi irtifak alanı ile633,91m² geçici irtifak alanına davacı idare tarafından acele el konulmasına, VakıfBank Patnos şubesine yatırılan bedelin işletilen neması ile birlikte talep halinde davalılara hisseleri oranında derhal ödenmesine karar verilmiştir.
İşbu 08.01.2026 tarihli ek kararın davalı Selahattin KAYA'ya ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02563535 #ilan.gov.tr