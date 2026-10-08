T.C.

KASTAMONU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/350 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Çatalçam Köyü,

ADA NO : 138

PARSEL NO : 2

YÜZÖLÇÜMÜ : 498,80 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MAHİR KURU, FİKRİ KURU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/350 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.09.2026

Basın No: ILN02565789 #ilan.gov.tr