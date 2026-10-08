T.C.
KASTAMONU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/350 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Çatalçam Köyü,
ADA NO : 138
PARSEL NO : 2
YÜZÖLÇÜMÜ : 498,80 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : MAHİR KURU, FİKRİ KURU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/350 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.09.2026
Basın No: ILN02565789 #ilan.gov.tr