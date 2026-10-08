T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/330 Esas

DAVALI: NEŞE ÇALIK - 4335*****32 - Yusuf ve Nermin'den olma, 05/11/1980 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Onur ÇALIK tarafından aleyhinize açılan dava dilekçesinde özetle; "davalı ile 05/08/2008 yılından beri evli olduklarını, bu evliliklerinden iki çocukları olduğunu, davalı ile aralarında yıllardır sürmekte olan anlaşmazlık sosyal ve kültürel anlamda farklılık ortaya çıkması nedeniyle hayatın çekilmez hale geldiğini, devamında yarar ve umut görülmeyen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini" talep ve dava etmiş olup, dava dilekçesine karşı 6100 sayılı H.M.K.' nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129.maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu; dava dilekçesinin davalı Neşe ÇALIK'a tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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