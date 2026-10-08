T.C.

DİDİM (YENİHİSAR) 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/169 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılan Taşınmazın

Bulunduğu Yer : Aydın ili, Didim ilçesi, Akyeniköy Mahallesi

Ada No : 1376

Parsel No : 4

Yüzölçümü : 340,00 m²

Maliki : İbrahim ve Hatice oğlu Abdurrahman Karaman

Kamulaştırmayı Yapan İdare : Karayolları Genel Müdürlüğü

Açılacak Davalarda

Husumetin Yöneltileceği İdare : Karayolları Genel Müdürlüğü

Tespit Edilecek Kamulaştırma

Bedelinin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Didim Şubesi

Davaya konu; "Aydın ili, Didim ilçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1376 ada, 4 parsel" sayılı taşınmazın, Karayolları Genel Müdürlüğüne izafen Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 01.10.2026

Basın No: ILN02564277 #ilan.gov.tr