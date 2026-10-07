Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2026/1989 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1989 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, KAVAKLI Mahalle/Köy, Araptepe Mevkii, 8806 Ada, 1 Parsel, 13/Bodrum+Zemin+1/-/1 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Kavaklı İstiklal Mahallesi, Kurtbay Sokakta, tapunun 8806 ada 1 parsel numarasında kayıtlı ve Kurtbay Sokaktan 1 dış kapı numarası alan 10.957,22m2 miktarlı kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 2830672269162/53782773114067 arsa paylı 13.Blok bodrum+zemin+ 1.kat (1) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in tamamı niteliğidir. Kavaklı İstiklal Mahallesi Tantavi Caddesinden ayrılan Kurtbay Sokak üzerinde ve bu sokaktan 1 dış kapı numarası alan 10.957,22m2 miktarlı arsa üzerinde toplam 19bağımsız bölümlü, B.A.K. Tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmekte olan villa tarzı yapı bulunmaktadır. Kurtbay Sokaktan 1/M dış kapı numarası alan 13.Blok (1) bağımsız bölüm Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre bodrum katta 74,00m2 alanlı depo mahalleri, zemin katta antre, hol oda, salon, banyo-WC, mutfak mahalleri, merdiven ile çıkılan 1.normal katta antre-hol, dört oda, iki banyo-WC ve balkon mahalleri bulunmaktadır. Toplam 249,47m2 net, 290,83m2 brüt alanlıdır. Keşif tarihi itibari ile bağımsız bölümde zemin döşemeleri, kapı kasa ve kanatları, banyo-WC, mutfak iç imalatları, dış ve iç cephe boyaları tamamlanmamış, pencere doğramaları PVC olarak takılmıştır. Rapor tarihi itibari ile kullanım alanı, ruhsat tarihi (07.05.2024), inşaat kalitesi v.b. dikkate alınarak KDV oranının %20 olacağı hesaplanmıştır.

Adresi : Kavaklı İstiklal Mahallesi, Kurtbay Sokakta, Tapunun 8806 Ada 1 Parsel Numarasında Kayıtlı Ve Kurtbay Sokaktan 1 Dış Kapı Numarası Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 10.957,22 m2

Arsa Payı : 2830672269162/53782773114067

İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 17.08.2026 tarih, 2490644 sayılı imar durum belgesine göre Kavaklı-İstiklal Mahallesinde bulunan 8806 ada 1 parsel sayılı taşınmaz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2026 tarih ve 420 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 25.04.2026 tarihinde onaylanan "Selimpaşa Ortaköy ve Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" içinde kısmen ''Yol Alanında'' kısmen de Ayrık Nizam-2 kat, TAKS (Taban Alanı Katsayısı):0.15, KAKS (Kat Alanı Katsayısı):0.30 yapılaşma koşullarında ''Konut Alanında'' kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 13:40

05/10/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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