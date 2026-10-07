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T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/102 Esas

DAVALILAR : Numan evlatları, İzzet Kuvel, Fatma Kuvel, Gülfe Kuvel, Hatice Kuvel, Lütfiye Kuvel ve Gül Balkan ile Ali kızı Sabire Kuvel

Davacı Ayşe Uçak ve diğ. tarafından aleyhinize açılan dava konusu, Rize ili Merkez ilçesi Hayrat mah. 463 ada 2 parsel sayılı taşımazda Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adres araştırmasından netice alınamadığından dava dilekçesi ve karar ilamı adresleriniz tespit edilemediğinden taraflarınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi, karar ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/02/2027 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve Trabzon BAM 3. Hukuk Dairesi 2024/1132 Esas 2026/331 karar ilamı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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