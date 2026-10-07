T.C.

KİLİS

1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.76343113-2025/150-Ceza Dava Dosyası 02.10.2026

Konu :

İ L A N

Kilis 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/06/2026 tarih 2025/150 Esas2026/162 Karar sayılıgerekçeli kararı ile,

1-Abdullah ve Özgül kızı 28/09/1998 doğumlu, Figen BAYKIZ hakkında;

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan MAHKUMİYET KARARI VERİLDİĞİ, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanık Figen BAYKIZ' a tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince takip edilen 2 haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 02/10/2026

Basın No: ILN02563277 #ilan.gov.tr