İ L A N

T.C.

İZMİR

27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ









Sayı : 2025/215 Esas

DAHİLİ DAVALI : SALİH ERYILMAZ-Nuri ve Yaşar oğlu, 14/09/1963 İstanbul doğumlu

ADRESİ : Taşliman Mah. Rüzgar Sk. No:12 İç kapı no:2 Çınarcık/YALOVA

Davacı , VERONİ GIDA TARIM İNŞAAT TAAHHÜT VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalılar , BÜLENT ULUÇAY, GÜLNUR SÖLÖMBAZ, HASAN İLERİ, MURAT DAĞ, MUSTAFA İLERİ'a Vesayeten FATİH KARPUZ, ÖMER İLERİ, SALİH ERYILMAZ, SEMA İLERİ, SUNA İLERİ BÜKER, UĞUR DAĞ arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle;dava konusu İzmir ili, Balçova ilçesi, İnciraltı Mahallesi, 2289 ada ve 39 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki davacı Veroni Gıda Tarım İnşaat Taahhüt ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan/yaptırılan"Masha Lounge" isimli kafenin (muhdesatının) davacı şirkete ait olduğunun tespitine ilişkin davada;

Mahkememizce resmi kurumlar aracılığı ile tespit edilen adreslere dava dilekçesi ve tutanaklar ekli davetiye çıkarılmış olup, tebligatların yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip ve duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK 129.md.'deki unsurları için dava dilekçesindeki iddialara karşı savunmalarınızı, ileri sürülen vakıaların hangi delil ile ispat edileceği, hukuki sebepleri ve ilk itirazları içeren cevap dilekçesini düzenleyerek, tebliğ masraflarıyla birlikte 2 haftalık süre içerisinde verilmediğinde dava dilekçesindeki hususları inkar etmiş sayılacağınız , bu ilanın gazetede ilanından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. ihtar olunur.

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