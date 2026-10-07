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T.C. İDİL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/134 Esas

Mahkememizde görülen Tazminat ( Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve varsa ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. HMK 122, 127, 128.

Duruşma Günü : 14/01/2027

Duruşma Saati: 11:05

Dahili davalı:

1-Leyla ERÇİK -15536980658- Fatma ve Derviş oğlu/kızı, 10/09/1977 doğumlu.

2-Fatma ERÇİK-15590978868 Süleyman ve Hani oğlu/kızı, 11/12/1938 doğumlu. Cudi mah. oruç sk. 15/1 Cizre/Şırnak

3-Mehmet ERÇİK-15509981514- Derviş ve Fatma oğlu/kızı 01/01/1970 doğumlu.Cudi Mah. Oruç Sk. No:19 İç Kapı No:1

4-Ahmet ERÇİK 15539980594-Fatma ve Derviş oğlu/kızı, 05/10/1976 doğumlu. Ostpruessen Str. 192 Gelsenkirchen 45886 9893 Almanya/Gelsenkirchen

5-Şeyhmus ERÇİK- Derviş ve Fatma oğlu/kızı 01/01/1959 doğumlu. Kirchenstr. 19 Brake 26919 9893Almanya

Basın No: ILN02564181 #ilan.gov.tr