T.C.

GAZİANTEP 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2025/290

KARAR NO : 2026/510

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/06/2026 tarihli ilamı ile TCK 158/1.f-son, 62 ve 52/2 maddesi gereğince 3 YIL 4 AY HAPİS ve 3.320,00 TL ADLİ PARA cezası ile CEZALANDIRILMASINA, karar verilen, Osman ve Mualla oğlu, 21/05/1968, Kuştepe doğumlu, Sivas, Hafik, Alibeyli mah/köy nüfusuna kayıtlı. Sanık İZZET KOÇ hakkında Mahkememizce beyan adresi ve güncel adreslerine yapılan tebligatların bila ikmal iade edildiği, adres kayıt sisteminde Mernis adresinin olmaması, yapılan adres araştırması sonucunda da güncel adresinin tespit edilememesi üzerine tüm aramalara rağmen bulunamayan sanık İZZET KOÇ hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

İş builan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize yada Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesine, Ağır Ceza Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine bulunması suretiyle karara karşı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02564676 #ilan.gov.tr