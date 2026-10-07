T.C.

FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/481 Esas

Davacı , ERDOĞAN KARADAĞ ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle ; Dava konusu "Muğla ili, Fethiye ilçesi, Faralya Mahallesi, 103 ada 7 parsel" numaralı taşınmazın davacı Erdoğan Karadağ tarafından 100 yılı aşkındır zilyet edildiği iddiası ile taşınmazın tesis kadastrosu tutanağının iptali ile davacı adına tescili talep edilmiştir.Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmaz ile ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025481 Esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, aksi halde hiçbir şeklide hak ve iddia sahibi olamayacakları (M.K. Nun 713/4 maddesi gereğince) İLANEN tebliğ olunur.21.09.2026

Basın No: ILN02564840 #ilan.gov.tr