T.C. EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/470 Esas

Davacı Yolüstü Köyü Muhtarlığı ile davalı Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; mahkememizin 21/05/2026 tarihli duruşma tutanağında TMK 713/4-5 maddesi gereğince ilan yapılmasına dair verilen ara karar uyarınca ;

Dava konusu; Edirne ili, Merkez ilçesi, Yolüstü Köyü 138 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ile yol arasında binaların yapılmış olduğu ve tapusu bulunmayan alana ait taşınmazın TMK 713/1. madde gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Edirne 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/470 E., sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur. 01/06/2026

Basın No: ILN02564827 #ilan.gov.tr