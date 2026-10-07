KONYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAMUOYUNA DUYURULUR

"YAYA GEÇİŞİNE UYGUN HAZIR İÇ KAPILAR (AHŞAP KAPI)" ÜRÜNÜNÜN PİYASAYA ARZININ YASAKLANMASI İLANIDIR.



7223 Sayılı "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" ile ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Müdürlüğümüzce yürütülen "Piyasa Gözetimi ve Denetimi" faaliyeti kapsamında Irmak Kapı Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firması denetime tabi tutulmuş olup, 7223 sayılı yasanın 13/1 ve 7/1-b hükümlerine aykırı fiil sebebi ile Fevziçakmak Mah. Kılınçbey Sk. No:20 Karatay/Konya adresinde üretilen Yaya Geçişine Uygun Hazır İç Kapılar (Ahşap Kapı) ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu firmada üretilen Yaya Geçişine Uygun Hazır İç Kapılar (Ahşap Kapı) ürününün kullanılmaması önemle rica olunur.

Firma Unvanı : Irmak Kapı Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi : Fevziçakmak Mah. Kılınçbey Sk. No:20 Karatay/Konya

Telefon No : 0533 028 64 15

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