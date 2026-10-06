Örnek No:54*

T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/39415 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39415 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.749.999,00 TL 1 Taşıt 34NA0061 Plakalı , 2015 Model , BMW Marka , A1401095 Motor No'lu , WBA5A1102FGF17646 Şasi No'lu , otomobil Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:51 02/10/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02563518 #ilan.gov.tr