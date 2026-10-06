Örnek No:54*
T.C. İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/39415 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39415 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.749.999,00 TL
|1
|Taşıt
|34NA0061 Plakalı , 2015 Model , BMW Marka , A1401095 Motor No'lu , WBA5A1102FGF17646 Şasi No'lu , otomobil
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:51
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:51
02/10/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02563518 #ilan.gov.tr