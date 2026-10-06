Örnek No:55*

T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ

2025/658 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/658 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, REİSDERE Mahalle/Köy, 8399 Ada, 2 Parsel, 64 Nolu Bağımsız Bölüm satışa çıkarılmaktadır. 7.905,78 m2 yüzölçümlü İzmir İli Çeşme İlçesi Reisdere Mahallesi'nde kain ve tapunun Arsa niteliğindeki 8399 Ada 2 Parsel sayılı ana taşınmaz üzerindeki Mesken niteliğindeki 8300/1021725 arsa paylı zemin üzeri 1.katta konumlu (64) numaralı bağımsız bölümdür. Eklenti : 64 Depo Adres Bilgi: Reisdere Mahallesi 6001 Sokak No:1 K:1 D:64 Çeşme İzmir olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın çevresinin gelişim alanı olarak boş arsa ve arazilerden ve imar adalarından oluştuğu gözlenmiştir. Konu taşınmazın oturduğu ana taşınmaz arsa belediye sınırları içinde ve 1/1000 lik uygulama imar planına dahil olan, parselasyon uygulaması ile dop terkleri yapılmış imar parselidir. Bulunduğu bölgede çöp toplama ve temizlik belediye hizmetleri mevcuttur. Konu meskenin deniz manzarası mevcut değildir. Rüzgar ve güneş alan ferah bir taşınmazdır. Çeşme merkeze 15 kilometre, İzmir merkeze 80 kilometre karayolu mesafesindedir. Konu mesken binanın zemin üzeri 1.katında bulunmaktadır. Binanın inşaatına Çeşme Belediyesi'nden alınan 09.02.2024 tarih ve 52 sayılı yapı ruhsatıyla başlanmıştır. Konu mesken 97,00 m2 brüt inşaat alanlı, 2 oda +mutfaklı salon+ iki banyo+ hol+ balkon mimari planlıdır. Doğu cephelidir. Yaşama ve yatma hacimlerinde yer kaplamaları ve banyo lavabo bataryası monte edilmemiş olup takribi %97,50 inşaat seviyesindedir. Halihazırda tespit edilen mimari durum, ruhsat mimari projesiyle uyumludur. Bulunduğu siteye giriş güneyde güvenlik/lobi kısmından sağlanmaktadır. Dosya kapsamına sunulmuş emsal resmi tespit edilememiş olduğundan mahallen ve popüler gayrimenkul sitelerinde yapılan araştırmalar ile, aynı sitede yer alan emsal taşınmazların güncel pazar değerlerinin 18 ile 20 milyon TL arasında seyrettiği tespit edilen emsaller rapor ekine sunulmuş, emsal taşınmazlara emsal mukayesesi uygulanmış ve vitrin ilanlarındaki takribi ortalama %10 pazarlık payı gibi hususlar gözönünde bulundurulmak suretiyle taşınmazın raporlama tarihindeki güncel rayici belirlenmiş, belirlenmiş güncel rayiç Çeşme İcra Müdürlüğü'nün 2025/658 Talimat sayılı dosyasının 11.11.2025 kıymet takdir keşif tarihine yi- üfe verileriyle taşınmak suretiyle konu taşınmazın tam hissesinin; Güncel pazar değerinin 18.000.000,00 TL olduğu, Çeşme İcra Müdürlüğü'nün 2025/658 Talimat sayılı dosyasının 11.11.2025 keşif tarihindeki pazar değerinin ise 16.000.000,00 TL olduğu; tespit, görüş ve kanââtlerine varılmıştır.(Bilgiler Çeşme İcra Hukuk Mahkemesi 2025/240 Esas sayılı dosyası keşif raporundan alınmıştır.)

Adresi : 6001 Sokak No:1 K:1 D:64 Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 7.905,78 m2ana taşınmaz

Arsa Payı : 8300/1021725

İmar Durumu : Dosya kapsamında tespit edilen imar durumuna göre, ana taşınmaz arsanın 19.06.2015 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında inkişaf alanında emsal:1,20 Yençok-12,50 metre 4 kat gabarili ticaret alanında kalmakta anlaşılmaktadır.

Kıymeti : 16.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir. 08/03/2024 tarih 4435 yevmiyeli beyan 'Yönetim Planı: 07/03/2024', 13/07/2024 tarih 4435 yevmiyeli beyan '...KM ne çevrilmiştir.' ile Eklenti Depo , Ek:64 Depo takyidatta bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 13:55

01/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

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