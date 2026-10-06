T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Tepecik Mah. 587 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz boş tarla olup, ulaşım olanağı mevcut, bölgede teknik alt yapı imalatları tamamlanmış, bölgeye şebeke suyu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verildiği, çevresinde boş arsalar bulunmaktadır.

Adresi : Hürriyet Mah. Pevlivan Sokak No:10 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.912,55 m2

İmar Durumu :19.07.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon uygulama imar planında ayrık nizam, 1 kat, emsal : 0,2, konut alanında kalmakta, 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesine istinaden yapılan imar uygulaması İstanbul 4.İdare mahkemesinin 2021/216 e- 2023/226 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Kıymeti : 40.775.700,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:39

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Tepecik Mah. 2976 Parsel, Taşınmazın ulaşım olanağı olmadığı, kamu ve özel kurumlara çok uzak olduğu, taşınmazın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatlarının bulunmadığı, bölgeye şebeke suhu, şehir elektriği, doğalgaz, telefon, kanalizasyon ve iletişim hizmetleri verilmediği, belediye ve kamu hizmetleri mevcut olmadığı, çevresinde benzer tarlalar bulunmaktadır.

Adresi : Hürriyet Mah. Yılanlı Ayazma Cad Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 7.951 m2

İmar Durumu :19.07.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Tepecik Revizyon Uygulama imar planında kısmen yol alanında kısmen park alanında kısmende aynık nizam, 2 kat, emsal:0.02 konut alanında kalmaktadır. 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesine istinaden imar uygulaması yapılması gerekmektedir.

Kıymeti : 39.755.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:06

05/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02563765 #ilan.gov.tr