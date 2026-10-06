T.C. BAKIRKÖY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.86441681-2023/690-Ceza Dava Dosyası 05.10.2026

Konu :

İ L A N

Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık Miri ve Ftayım oğlu 01/01/2000 Halep doğumlu Suriye uyruklu ALİ EL MUHAMMED hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda 02/07/2026 tarihli 2023/690 Esas 2026/372 Karar sayılı 5237 sayılı TCK'nun 204/1, 62/1, 53 ve CMK'nun 231/5-8.maddeleri uyarınca 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve adli emanetin 2023/11883 sırasında kayıtlı suça konu nüfus cüzdanının delil olması nedeniyle karar kesinleştiğinde dosya arasında delil olarak saklanmasına karar verildiği, kararın sanığa tebliğ edilemediği, tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılayacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunarak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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