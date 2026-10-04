T.C. KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/399 Esas 02.09.2026

İLAN

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AHMET KOZANLI, ALİ KOZANLI, AYİŞE BAŞODA, BAKİ BAŞODA, EMİNE BAŞODA, ERKAN KOZANLI, HARUN BAŞODA, HASAN BAŞODA, HASAN BAŞODA, HAYRİYE FİLİK, KORAY BAŞODA, MEHMET AKİF BAŞODA, METİN BAŞODA, MUSTAFA KOZANLI, NAZMİ BAŞODA, SATI BAŞODA, SEFA BAŞODA, SELAHATTİN BAŞODA, SERAP BAŞODA, SERPİL BAŞODA, SERPİL KOZANLI, ŞEYDA TECİRLİ, TÜKEZ KAVUR, ÜLKÜ TAŞ, YALÇIN BAŞODA, YEŞİM KOZANLI, ZEKİ BAŞODA arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; tebligat yapılamayan davalı METİN BAŞODA'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

A) Davanın KABULÜ ile ;

1-Davaya konu Konya İli, Kulu İlçesi, Kozanlı-Kalealtı Mah, 287 ada 7 parsel sayılı taşınmazın Fen Bilirkişisi Yasin Han tarafından düzenlenen 24/01/2024 tarihli fen raporunda ve ekindeki krokide IR=750,23 m² olarak belirtilen kısmı için davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı kurulmasına,

2-Davaya konu Konya İli, Kulu İlçesi, Kozanlı-Kalealtı Mah, 287 ada 7 parsel sayılı taşınmazın Fen Bilirkişisi Yasin Han tarafından düzenlenen 24/01/2024 tarihli fen raporunda ve ekindeki krokide B=2,25 m² lik direk yerinin ifrazı ile ifraz edilen ve davalılar adına olan işbu tapu kaydının İPTALİ ile davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tüm takyidatlardan arı şekilde TESCİLİNE,

3-Fen raporunda A harfi ile gösterilen kamulaştırmadan arta kalan kısmın ise davalılar adına olan tapu kaydının bu şekilde saklı tutulmasına,

4-Davaya konu Konya İli, Kulu İlçesi, Kozanlı-Kalealtı Mah, 287 ada 7 parsel sayılı taşınmazın Fen Bilirkişisi Yasin Han tarafından düzenlenen 24/01/2024 tarihli fen raporunda ve ekindeki krokide IR=750,23 m² lik irtifak alanı ile B=2,25 m² lik direk yeri için kamulaştırma bedelinin toplam 10.500,93 TL olarak TESPİTİ'ne karar verilmiştir. Karar davacı vekili tarafından 18/12/2024 tarihinde istinaf edilmiştir. TMK 27/2 maddesi uyarınca ilan olunur.

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