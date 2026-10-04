T.C. KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/192 Esas 12.08.2026

KAMULAŞTIRMA İLANI

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kırıkkale ili Keskin İlçesi hudutları dahilindeki Enerji Nakil Hatti güzergâhına isabet eden, maliki ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ 'NE yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Ziraat Bankası Keskin Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.12/08/2026

BULUNDUĞU YER : KESKİN/KIRIKKALE

MEVKİİ : CERİTKALE KÖYÜ

ADA NO : 135

PARSEL NO : 2

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : -

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYSUN ŞEN-25786534662 - Başak Mah. Karapürçek Cad. Sarıgul Apt No: 34 İç Kapı No: 6 Mamak/ ANKARA

2- CANAN TEMİR-13135203086 - SİEBENBÜRGERSTR.16-26/24/9 1220 Wien / AVUSTURYA CUMHURİYETİ

3- EMİNE EROL-28325543316 - Osmangazi Mah. Fesleğen Sk. Mesut Apartmanı No: 5 İç Kapı No: 7 Keçiören/ ANKARA

4- FADİME AKTAŞLI-17234591136 - Pınarbaşı Mah. Aşıkpaşa Cad. Güneş Apt. No: 82 İç Kapı No: 8 Keçiören/ ANKARA

5- HATUN BOZKURT-27149260416 - Ata Mah. 3755 Sk. Ayyıldız Sitesi C Blok No: 8C İç Kapı No: 23 Yenimahalle/ ANKARA

6- KARANFİL GÜLAP-17222591582 - Mustafa Kemal Mah. 2132 Sk. Önder No: 7 İç Kapı No: 8 Çankaya/ ANKARA

7- MEHMET ALİ AKTAŞLI-17231591290 - Harbiye Mah. Sokullu Mehmetpaşa Cad. No: 29 İç Kapı No: 24 Çankaya/ ANKARA

8- MUSA AKTAŞLI-17243590854 - General Zeki Doğan Mah. 530 Sk. Adaş No: 10 İç Kapı No: 11 Mamak/ ANKARA

9- MÜMTAZ AKTAŞLI-13141202868 - Kazım Orbay Mah. 447 Sk. Zirve Sitesi Zırve Sıtesı No: 7 İç Kapı No: 20 Mamak/ ANKARA

10- NEBAHAT BAŞAK-10892802538 - Bağlarbaşı Mah. Şehit Bayram Dinçsoy Sk. No: 65 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE

11- ÖNGÜL ÖZDER-17252590562 - Yenimahalle Mah. 191 Sk. Gökderelı Apartmanı No: 5 İç Kapı No: 1 Kırıkkale Merkez/ KIRIKKALE

12- UĞUR AKTAŞLI-13138202932 - Cengizhan Mah. 816 Cad. G No: 1G İç Kapı No: 3 Mamak/ ANKARA

13- VOLKAN AKTAŞLI-17216591710 - Akyazı Mah. 779 Sk. No: 4 İç Kapı No: 3 Altınordu/ ORDU

14- DÖNDÜ AKTAŞLI - Kazım Orbay Mah. 447 Sk. Özgür Sitesi Özgür Sıtesı No: 5 İç Kapı No: 11 Mamak/ ANKARA

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