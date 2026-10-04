T.C. KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/160 Esas 10.08.2026

KAMULAŞTIRMA İLANI

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından Kırıkkale ili Keskin İlçesi hudutları dahilindeki Enerji Nakil Hatti güzergâhına isabet eden, maliki ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu' nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ 'NE yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyeti BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Ziraat Bankası Keskin Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.10/08/2026

BULUNDUĞU YER : KESKİN/KIRIKKALE

MEVKİİ : KONUR KÖYÜ

ADA NO : 136

PARSEL NO : 25

VASFI : -

YÜZÖLÇÜMÜ : -

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AHMET KAPAN-18086562916 - 29 Ekim Mah. Melih Gökçek Bul. Gül Apt No: 16 İç Kapı No: 14 Sincan/ ANKARA

2- ALİ KAPAN-18119561800 - Konur Köyü Karşıyaka Mevkii Fidan Sk. No: 7 Keskin/ KIRIKKALE

3- ASLAN KAPAN-18083563060 - İstasyon Mah. 2333 Sk. Uğurlu Apt No: 9 İç Kapı No: 11 Etimesgut/ ANKARA

4- AYSEL ÖZTÜRK-17552580744 - Barıştepe Mah. 770 Sk. Hacı Bayram Velı Apt. No: 5 İç Kapı No: 7 Yenimahalle/ ANKARA

5- AYŞE ÖZTEPE-10942008644 - Kızık Mah. Kızık Küme Küme Evleri No:28 Akyurt/ ANKARA

6- GÜLÜZAR ÖZBEN-15986633180 - Törekent Mah. 316. Sk. Köprü Sitesi No: 35 İç Kapı No: 46 Sincan/ ANKARA

7- HURU KAPAN- -

8- İBRAHİM KAPAN-18089562852 - Göksu Mah. 1.İnönü Cad. No: 1B İç Kapı No: 18 Etimesgut/ ANKARA

9- KAMER KORKMAZ-12733043384 - Kazım Karabekir Mah. 15.Kolordu Sk. Bağdat Apt. No: 1 İç Kapı No: 4 Etimesgut/ ANKARA

10- MENEVŞE ÖZBEN-16028631782 - Akşemsettin Mah 209 Sk Çilem Ap 5 Çilem Ap 11 06930 Sincan/ ANKARA

11- MUSTAFA KAPAN-18092562788 - 30 Ağustos Mah. Ahi Mesud Bul. Tek Nur Apt. No: 7 İç Kapı No: 2 Etimesgut/ ANKARA

12- MÜMTAZ KAPAN-18095562624 - 30 Ağustos Mah. 1757 Cad. No:7D İç Kapı No:33 Etimesgut/ ANKARA

13- SELMA ORUÇ- -

14- YETER SOYALP-14120695176 - DİPHOLZSTR.14 VECHTA / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

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