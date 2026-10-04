T.C. KAHRAMANMARAŞ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2025/167 Esas

Davacı , CEMAL KIZMAZ ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi, Demirciler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Fen bilirkişisinin 10/05/2026 tarihli raporunda belirtiği B harfi ile gösterilen taşınmazın, 1 nolu krokide B harfi ile gösterilen 1774.11 m² ev ve bahçe olarak gösterilen yer olup, doğusunda 104 ada 12 parsel sayılı taşınmaz, batısında,106 ada 1 parsel olduğu, kuzeyinde 101 ada 76 parsel, güneyinde Ali Niyal'a ait tapusuz taşınmaz ile çevrili taşınmazlar olduğu, Bu tapusuz taşınmazın davacı Cemil ve Safiye oğlu, 01/01/1969 doğumlu, 16315922548 TC kimlik nolu CEMAL KIZMAZ adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin varsa, ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2025/167 Esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02562091 #ilan.gov.tr