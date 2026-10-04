GAİPLİK İLANI

T.C. İZMİR 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/376 Esas

MALİYE HAZİNESİ ile ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi istenen İzmir ili, Konak ilçesi, Tuzcu mahallesinde bulunan tapunun 457 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı paydaşlarından Salih kızı Fatma H. için kayyımlık kararı verildiği tarihinden itibaren 10 yıllık kayyım yönetim süresi dolduğundan ve bu süre içerisinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmadığından anılan kişinin garipliğine karar verilerek taşınmazdan elde edilen gelirlerin yatırıldığı Türkiye Emlak Katılım Bankası İzmir Şubesinde açılan 579468-2696 nolu vadeli hesap bakiyelerinin 3561 sayılı kanuna göre yapılacak olan yasal kesintiler sonrası hesabın kapanacağı tarihe kadar işleyecek faizi ile birlikte hazineye irat kaydına taşınmazın hazine adına tesciline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Davacı vekilinin gaip kararı verilmesi talebi üzerine TMK 33. Md gereğince gaiplik ilanına karar verilmiş olup İzmir ili, Konak ilçesi, Tuzcu mahallesi, 457 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın paydaşlarından Salih kızı Fatma H. adlı kişinin taşınmazdaki bu payıyla ilgili olarak hak sahibi olduğunu iddia eden ya da adı geçen kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri TMK'nın 588 ve 33 maddeleri gereğince ilan olunur.