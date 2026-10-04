Örnek No:55*

T.C. ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Batı Mah. Atatürk Caddesi Mevkii, 51 ada 12 parsel tapuda bahçeli ahşap ev ve ahır olarak kayıtlı olup 374,67 m2'dir. Taşınmaz Belediye idari ve mücavir alan sınırı içerisinde kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kalmakta olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı 4 kat maks K.A.K.S (Emsal) 1,60 olarak planlanmıştır. Kadastro parselidir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Şehir Merkezine (Cumhuriyet meydanına) uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 800 metre uzaklıktadır. Parsel üzerinde iki katlı yapı bulunmakta olup, yapının dış cephesi bir kısmı sıvalı ve boyalıdır. Yapının dış cephesinde ses ve ısı yalıtımı yoktur. Çatı kaplaması kiremit cinsi malzeme ile kapatılmıştır. Binaya giriş kapısı demir doğramadan imal edilmiştir. Pencereleri PVC plastik doğramadan imal edilmişitir. Yapının ısıtma sistemi kombidir. Elektrik ve su-pissu tesisatları mevcut ve çalışır durumdadır. Yapının inşaata esas toplam alanı 213,80 m2'dir. Parsel üzerinde 5 adet üzüm, 4 adet vişne, 3 adet erik, 2 adet nar, 1'er adet zeytin ve ıhlamur ağacı vardır.

Kıymeti : 7.707.918,40 TL

KDV Oranı : %20

Damga Vergisi:%05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:41

29/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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