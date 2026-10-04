T.C. BAHÇE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/245 Esas 12.08.2026

Konu : Müzekkere

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 475 ada 93 parsel ve 475 ada 94 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: Mehmet Özpınar, Mehmet Ali Özpınar Ve Sebiha Tepedelen

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Yukarıda malikleri bulunduğu yer tapu kayıtları ile ilgili bilgileri ve niteliği yazılı toplam 768,02 m² yüzölçümündeki taşınmazların 768,02 m2'lik alanın, TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI lehine kamulaştırılmasına kararı verildiği, taşınmazda bulunan ve anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin mülkiyet hakkı hususunda isabet kısmının kamulaştırması amacıyla TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'nın Kamulaştırma Kararı gereğince, isabet eden taşınmazın TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI adına kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıdan iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davada husumetin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI'na yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde dava açıldığı belgelendirilmez ise, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit eden kamulaştırma bedelinin Bahçe Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur.

Basın No: ILN02561755 #ilan.gov.tr