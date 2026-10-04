T.C. ANTALYA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/219 Esas 22.09.2026

Konu : gaiplik ilanı

İ L A N

MALİYE HAZİNESİ ile ANTALYA DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜRO BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İlanen tebligat yapılmasına karar verilen Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Yarbaşçandır Mahallesinde bulunan, 21.285,55 m2 yüzölçümlü 20992 ada 64 parsel sayılı taşınmazların hissedarlarından Hacı Mehmet Kızı Ayşe'nin kimlik bilgilerine, kendisine ulaşılamaması ve kendisinden haber alınamaması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istenildiğinden, şahıslar hakkında bilgisi olanların veya adı geçen şahısların iş bu ilanın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememiz 2026/219 esas sayılı dava dosyasına müracaatta bulunmaları bulunmadıkları takdirde adı geçen şahıslar hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 22.09.2026

Basın No: ILN02561958 #ilan.gov.tr