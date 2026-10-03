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T.C. ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/92 Esas

DAVALILAR : 1- MURAT GÜNEŞDOĞDU

2- ÖZKAN GÜNEŞDOĞDU

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinize gönderilen tebligatın davalılardan Murat GÜNEŞDOĞDU (TC:25259056240) ve Özkan GÜNEŞDOĞDU (TC:25265056012) adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış olup, Mahkememiz 2020/92Esas 2026/110Karar sayılı Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

1-Davanın KABULÜNE,

2-İstanbul İli, Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, 311 ada2 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN TÜM ŞERHLER VE TAKYİDATLARIYLA BİRLİKTE UMUMA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILARAK GİDERİLMESİNE,

3-Satıştan elde edilecek paranın Fatma Gün Ayla GÜNEŞDOĞDU'nun veraset ilamındaki payları oranında taraflara verilmesine,

4-Satış memuru olarak Şile Satış Memurluğu'nun görevlendirilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan dava açılış gideri, tebligat gideri, keşif, bilirkişi gideri ve ulaşım gideri olmak üzere toplam 18.231,62 TL'den oluşan yargılama giderinin, davacının kendi hissesine düşen kısmı uhdesinde bırakılarak bakiye kısmın, Fatma Gün Ayla GÜNEŞDOĞDU'nun veraset ilamındaki payları oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

6-Taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında hesaplanacak nispi karar ve ilam harcının, taraflardan Fatma Gün Ayla GÜNEŞDOĞDU'nun veraset ilamındaki payları oranında alınarak Hazineye irat kaydına,

7-Alınması gereken732,00TLharcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

8-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 40.000,00 TL vekalet ücretinin davacının tapu kaydındaki ve veraset ilamındaki payına isabet eden kısımları düşüldükten sonra kalanının Fatma Gün Ayla GÜNEŞDOĞDU'nun veraset ilamındaki payları oranında taraflardan tahsili ile davacıya verilmesine,

9-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. maddesi gereğince hüküm kesinleştikten sonra davacıya iadesine.

Dair,davacı vekilinin yüzüne karşı; ve HMK nun 345 maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde ve yine HMK nun 343. Maddesi uyarınca mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde istinafkanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 02/02/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19.06.2026

Basın No: ILN02562606 #ilan.gov.tr