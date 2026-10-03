T.C. İZMİR 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2018/699 Esas

KARAR NO : 2026/646

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/07/2026 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan İsa ve Melika oğlu, 1987 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı CHOUAIB KARABADJI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-Sanık Chouaıb Karabadjı Osman Menzi karşı üzerine atılı kasten yaralama suçunu işlediği anlaşılmakla sanığın eylemine uyan TCK'nun 86/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu, katılanda meydana gelen zarar gözetilerek takdiren alt sınırdan1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın eylemini silahtan sayılan bıçak ile karşı gerçekleştirdiğinden hükmolunan cezasından TCK'nun 86/3e maddesi gereğinceyarı oranında arttırım yapılarak 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanık ve müşteki beyanları gözönünde bulundurulduğunda ilk haksız hareketin hangi tarafça yapıldığı tespit edilemediğinden sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına TCK'nun 29.maddesi gereğince cezasından 1/4 oranında indirim yapılarak 1 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararı ile 7242 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında TCK'nun 53.maddesinin 1 ve 2. Fıkraları ile 3.fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

5-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunun 2018/5812 sırasına kayıtlı -Emniyetçe kapalı OYİB-2016-219877 seri numaralı delil poşeti içerisinde olduğu bildirilen: 1)Üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan siyah plastik saplı namlu uzunluğu 8 cm, sap uzunluğu 13 cm toplam 21 cm uzunluğundaki halk arasında ekmek bıçağı olarak tabir edilen bıçak ve Namlu sol yüzeyinde LAZOĞLU ibaresi bulunan, el yordamı ile açılıp kapanan siyah plastik saplı sap uzunluğu 12 cm, namlu uzunluğu 10 cm, toplam 22 cm uzunluğundaki halk arasında çakı bıçağı tabir edilen bıçak'ın TCK'nun 54/1 maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

6-Bu davada sanıkChouaıb için yapılandavetiye gideri 14,00TL, adli tıp gideri 50 TL olmak üzere toplam64,00TL'nin sanıktan alınarak hazineye irat kaydedilmesine,5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 272/1.maddesi gereğince; hükme karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre ile istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiğine,

7-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

8- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.09.2026

Basın No: ILN02563079 #ilan.gov.tr