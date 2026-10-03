T.C. ERZURUM 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ERZURUM

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda satışına karar verilen aşağıda değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi ve Özellikleri : Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, Kırkgöze Mah. 101 ada, 2 parsel sayılı sulu tarla vasfında taşınmaz

Yüzölçümü : 17.473,83 m2

Kıymeti : 5.495.519,54 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin ikinci fıkransının (a) bendi uygulamasına tabidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:42

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Adres ve Özellikleri : Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, Kırkgöze Mah. 101 ada, 9 parsel sayılı sulu çayır vasfında taşınmaz

Yüzölçümü : 29.688,63 m2

Kıymeti : 14.005.611,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin ikinci fıkransının (a) bendi uygulamasına tabidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 10:34

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi ve Özellikleri : Erzurum ili, Yakutiye İlçesi, Kırkgöze Mah. 109 ada, 45 parsel sayılı kuru tarla vasfında taşınmaz.

Yüzölçümü : 12.090,03 m2

Kıymeti : 5.218.903,25 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Lehine 490,70 m2 'lik kısmınna 481,40 TL bedelle irtifak hakkı tesis edilmiştir ve 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin ikinci fıkransının (a) bendi uygulamasına tabidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:29

01/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02562253 #ilan.gov.tr