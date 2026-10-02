T.C.

GAZİANTEP 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/188 Esas 14.07.2026 Konu : İlanen Tebliği Hk.İLANEN TEBLİĞ

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Müteveffa 22195894134 T.C. Kimlik numaralı FATMA ZER tarafından Gaziantep 2. Noterliği düzenlettirilen 14/04/2023 Tarihli 05775 yevmiye numaralı ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu mirasçılara ilan olunur. MİRASÇILAR : ELİF DÖNMEZ - 32299556180

DİJLE SEVİM DÖNMEZ - 34246494590

ELİF ÖZCAN - 19393982206

ŞİLAN DÖNMEZ - 32296556244

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