Örnek No:55*

T.C.

ESKİŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2025/133182 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/133182 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Tapu Kaydı:Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Kurtuluş Mah. 13735 ADA 4 PARSEL 150/9600 ARSA PAYLI 1.025,08 M2 ana taşınmaz yüzölçümlü taşınmazda A BLOK 3. KAT 7 bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tam hissesi.Mesken Salon, 3 oda, mutfak, antre, banyo, wc ve 2 balkon mahallerinden oluşmaktadır. Projesine göre bağımsız bölümün brüt alanı yaklaşık 110,00 m2 olup, net alanı ise 92,56 m2 dir.

Adresi : Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Kurtulu; Yanal Özçağrı Sokak, A-Blok, No:3 Adresinde Bulunan Binada 3. Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölümdür

İmar Durumu : Odunpazarı Belediyesinin 216456 sayılı yazısında; Kurtuluş Mahallesi 13735 Ada 4 parselin, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam Sekiz Kat (B-8) (TİCK) Ticaret- Konut Alanına, Bitişik Nizam Dört Kat (B-4) Konut Alanına isabet ettiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu Kaydı:Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Kurtuluş Mah. 13735 ADA 4 PARSEL 150/9600 ARSA PAYLI 1.025,08 M2 ana taşınmaz yüzölçümlü taşınmazda A BLOK 3. KAT 8 bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tam hissesi. Mesken Salon, 3 oda, mutfak, antre, banyo, wc ve 2 balkon mahallerinden oluşmaktadır Projesine göre bağımsız bölümün brüt alanı yaklaşık 100,00 m2 olup, net alanı ise 82,84 m2 dir.

Adresi : Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Kurtuluş Mahallesi,Bulunan Binada 3. Kat, 8 Nolu Bağımsız Bölümdür. Ozçağrı Sokak, A-Blok, No:3 Adresinde

İmar Durumu : :Odunpazarı Belediyesinin 216456 sayılı yazısında; Kurtuluş Mahallesi 13735 Ada 4 parselin,1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam Sekiz Kat (B-8) (TİCK) Ticaret- Konut Alanına, Bitişik Nizam Dört Kat (B-4) Konut Alanına isabet ettiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:52

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 11:52

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 11:52

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02561750 #ilan.gov.tr